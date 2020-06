Θεσσαλονίκη

Άγρια δολοφονία: Τον βρήκε ο γιος του σε λίμνη αίματος (βίντεο)

Από τον γιο του εντοπίστηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι άγρια δολοφονημένος ένας άνδρας.

Άγρια δολοφονημένος εντοπίστηκε από τον γιο του, μέσα στο σπίτι του στον Εύοσμο, ένας 49χρονος Έλληνας.

Ο άνδρας βρέθηκε στις 21:00 την Κυριακή και ο γιος του ειδοποίησε αμέσως τη μητέρα του και την Αστυνομία. Η ώρα θανάτου προσδιορίζεται τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το διαμέρισμα αποκλείστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Στο σημείο έσπευσε η ιατροδικαστής. Από τη νεκροψία προέκυψε ότι ο δράστης ή οι δράστες μαχαίρωσαν το θύμα στο λαιμό με νύσσον και τέμνον όργανο, πιθανότατα μαχαίρι. Εκτός από το τραύμα στο λαιμό ο 49χρονος είχε αρκετά χτυπήματα στο πρόσωπο. Ο τόπος του εγκλήματος εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Σήμανσης.

Η είσοδος του διαμερίσματος δεν είχε ίχνη διάρρηξης, γεγονός που υποδεικνύει ότι το θύμα γνώριζε τον δράστη. Ένα από τα παράθυρα του διαμερίσματος βρέθηκε ανοιχτό. Το κλιματιστικό ήταν σε λειτουργία και η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη. Το όργανο με το οποίο χτυπήθηκε το θύμα στον λαιμό δεν εντοπίστηκε.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Δείτε βίντεο του thestival με πλάνα από την οδό Ιθάκης, λίγα λεπτά μετά τον εντοπισμό του πτώματος