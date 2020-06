Ρεθύμνου

Πανελλαδικές: έπεσαν πυροβολισμοί σε σχολείο

Οι δράστες έβαλαν σημάδι τα παράθυρα του σχολείου, κάτι που προκάλεσε αναστάτωση σε μαθητές και επιτηρητές...

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στο λύκειο Επισκοπής Ρεθύμνου κατά την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, οι διαγωνιζόμενοι και οι επιτηρητές τους αντίκρισαν σπασμένα τζάμια, από πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να επηρεαστούν οι εξετάσεις οι οποίες διεξήχθησαν κανονικά.

Οι δράστες όπως όλα δείχνουν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου έβαλαν σημάδι τα παράθυρα του σχολείου ενώ ο Διευθυντής ενημέρωσε την αστυνομία και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ειναι η πρώτη φορά που σημειώνονται τέτοια περιστατικά, κάτι που είναι εμφανές και απο το κόστος των επισκευών που δαπανώνται για το Λύκειο της Επισκοπής.