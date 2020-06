Αρτα

Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από θαμώνες καφενείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί πήγαν για έλεγχο, κατόπιν κλήσης για διατάραξη κοινής ησυχίας, και τρεις κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Στο Νοσοκομείο της Άρτας νοσηλεύονται τρεις αστυνομικοί, στους οποίους επιτέθηκαν θαμώνες καφενείου, τα ξημερώματα, όταν πήγαν για έλεγχο κατόπιν κλήσης για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας συνελήφθησαν έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απλής, επικίνδυνης και βαριάς σωματικής βλάβης, βίας κατά υπαλλήλων, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξης ησυχίας και παραβάσεων της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας, οι θαμώνες του καφενείου επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, ύστερα από αστυνομικό έλεγχο που επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Από την επίθεση τραυματίσθηκαν τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας όπου νοσηλεύονται, ενώ επιπρόσθετα προκλήθηκαν φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Κατά την έρευνα, ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην πόλη της Άρτας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Στο πλαίσιο ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα σπίτια δύο εκ των συλληφθέντων, μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Άρτας.