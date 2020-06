Σέρρες

Προμαχώνας: Ουρές αυτοκινήτων στο φυλάκιο

Αυξημένη και σήμερα είναι η κίνηση των οχημάτων στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα.

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση των αυτοκινήτων στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα και τη δεύτερη μέρα της ελεύθερης μετακίνησης τουριστών και επισκεπτών από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές και σήμερα, από πολύ νωρίς το πρωί, και όπως τονίζουν οι αστυνομικοί του τμήματος Προμαχώνα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η διέλευση των αυτοκινήτων να γίνεται με γρήγορους ρυθμούς και να μην υπάρχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Εκτιμούν δε, ότι η κίνηση των αυτοκίνητων θα παραμείνει αυξημένη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και πιθανόν να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα υπάρχει και σήμερα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, αποτελούμενο από δυο συνεργεία, που πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και κρατούν τα στοιχεία των επισκεπτών. Όσοι υποβάλλονται στα τεστ θα πρέπει να μπουν υποχρεωτικά σε καραντίνα μιας ημέρας μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα δεκατεσσάρων ημερών, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τους Ρουμάνους επισκέπτες τα τελευταία 24ωρα για να επισκεφθούν το νησί της Θάσου, όπως τονίζει ο πρόεδρος του ένωσης ξενοδοχείων του νησιού Πάρης Παρασχούδης. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παρασχούδης υπογραμμίζει ότι «από την αρχή του καλοκαιριού υπήρχε γενικότερο ενδιαφέρον από Ρουμάνους επισκέπτες να έρθουν στο νησί. Τα τελευταία 24ωρα φαίνεται πως δειλά δειλά ξεκινάει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βέβαια, οι όποιες μετακινήσεις θα γίνουν σταδιακά και σίγουρα τα νέα αυτά που λαμβάνουμε μας χαροποιούν και μας γεμίζουν ελπίδα για το επόμενο διάστημα».

Για «μπλόκο του ελληνικού τουρισμού στα χερσαία σύνορα» κάνει λόγο ο Τομεάρχης Τουρισμού του Κινήματος Αλλαγής, Γ. Φραγγίδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι, δεν ενημέρωσε σωστά το τουριστικό κοινό για το άνοιγμα των συνόρων.

Η ανακοίνωση του Γ.Φραγγίδη

Μπλόκο του ελληνικού τουρισμού στα χερσαία σύνορα. Η κυβέρνηση, αν και πρωταθλήτρια στην επικοινωνία και την επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων και των προβλημάτων, απέτυχε να ενημερώσει έγκαιρα και σωστά το τουριστικό κοινό του εξωτερικού για το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων.

Αποτέλεσμα, ουρά χιλιομέτρων και πολύωρη ταλαιπωρία χθες για πολλούς πολίτες, την πρώτη μέρα που άνοιξαν οι πύλες εισόδου στη χώρα. Θύματα της αιφνιδιαστικής αλλαγής των κανονισμών - που ανακοινώθηκε καθυστερημένα το βράδυ της Κυριακής 14/6 – οι πολίτες τρίτων χωρών (Σερβία, Ρουμανία) που έφτασαν στα σύνορα έχοντας κλείσει καταλύματα και διακοπές και ενημερώθηκαν ότι τους επιτρέπεται η είσοδος στις 30 Ιουνίου.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε επίσης σε τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας από την ανεπαρκή και παραπλανητική ενημέρωση, καθώς τελωνεία, αεροδρόμια και λιμάνια στη Β. Ελλάδα απουσίαζαν από τις ανακοινώσεις και το συνοδευτικό χάρτη του Υπουργείου Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι παλινωδίες, η προχειρότητα και ο ελλιπής σχεδιασμός της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου, βλάπτουν σοβαρά τον ελληνικό τουρισμό. Περιττές οι δαπανηρές καμπάνιες και οι επικοινωνιακές στρατηγικές για προσέλκυση τουριστών, όταν οι ίδιοι βάζουμε εμπόδια στην έλευσή τους.