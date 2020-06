Θεσσαλονίκη

Ομολογία- σοκ από μάνα και κόρη που σκότωσαν τον πατέρα

Απολογούνται η 45χρονη και η 18χρονη κόρη της για τη δολοφονία του 49χρονου οδηγού ταξί.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκαν σήμερα η 45χρονη και η 18χρονη κόρη της που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του 49χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέας των δύο και τις παρέπεμψε στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι το θύμα, σύζυγος της 45χρονης και πατέρας της 18χρονης, κακοποιούσε την κόρη του όταν εκείνη ήταν ανήλικη και αυτό τις οδήγησε στη δολοφονία του.

Τον 49χρονο εντόπισε νεκρό ο γιος του, το βράδυ της Κυριακής, οπότε και κάλεσε την Αστυνομία.

Κατά την αυτοψία του ιατροδικαστή διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και στο πρόσωπο.

Ο θάνατος επήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία συνεπεία τρώσης καρωτίδων και τραχήλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας – νεκροτομής που διενήργησε η ιατροδικαστής Ελένη Ζαγγελίδου. Το έγκλημα χρονικά τοποθετείται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής την ώρα που κοιμόταν το θύμα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ενώ ένα από τα παράθυρα ήταν ανοικτό. Η σορός του θύματος βρέθηκε μέσα σε δωμάτιο όπου το κλιματιστικό ήταν σε λειτουργία και η θερμοκρασία ήταν χαμηλή.

Ο 49χρονος βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, αλλά μοιράζονταν την ίδια στέγη. Η γυναίκα και η κόρη της ομολόγησαν την πράξη τους μετά από πολύωρη ανάκριση και υπέδειξαν στις Αρχές το σημείο όπου είχαν πετάξει το όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι, σε υπόνομο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: grtimes.gr