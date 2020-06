Θεσσαλονίκη

Κατάληψη στο ΑΠΘ

Για ποιο λόγο, μέλη φοιτητικής παράταξης, καταγγέλλουν τις πρυτανικές αρχές.

Κατάληψη στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποιούν, από το πρωί, μέλη φοιτητικής παράταξης, σε συνέχεια κινητοποίησής τους χθες (Τρίτη), κατά την οποία επεδίωξαν να διακόψουν τη συνεδρίαση της Συγκλήτου, που διεξαγόταν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα μέλη της φοιτητικής παράταξης καταγγέλλουν τις πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ για αυταρχικές πρακτικές και κλειστές καγκελόπορτες, με στόχο να αποτρέψουν την παρουσία τους στα συλλογικά όργανα κατά τη λήψη αποφάσεων.

Η απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του ΑΠΘ για διεξαγωγή της εξεταστικής με μεθόδους εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών αποτελεί τον κύριο λόγο των κινητοποιήσεων. «Η πρυτανεία του ΑΠΘ, υπό τη μεθόδευση του Παπαϊωάννου, υπήρξε η πρώτη που έδωσε τα πειστήριά της για την εφαρμογή της έμμεσης κυβερνητικής εντολής για ηλεκτρονικές εξεταστικές, αδιαφορώντας πλήρως για τα φοιτητικά δικαιώματα, τις δυσκολίες και τους αποκλεισμούς που συνεπάγεται αυτή η επιλογή», αναφέρουν στην απόφασή τους για την κατάληψη.