Δράμα

“Σκέπασε” τη Δράμα το χαλάζι (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες από την κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ της Τρίτης τη βόρεια Ελλάδα.

Πρωτοφανής χαλαζόπτωση έπληξε, χθες το βράδυ, την πόλη της Δράμας, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές γειτονιές. Ήταν τόσος ο όγκος της χαλαζόπτωσης, που σε ορισμένους δρόμους σχηματίστηκε ένα πυκνό στρώμα που έφτασε μέχρι και τα 30-40 εκατοστά, ενώ χρειάστηκαν εκσκαπτικά μηχανήματα προκειμένου να το απομακρύνουν και να ανοίξουν οι δρόμοι.

Η έντονη χαλαζόπτωση, που διήρκεσε πάνω από μισή ώρα, καθώς και η ισχυρή βροχόπτωση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές σε αρκετούς δρόμους της Δράμας, να πλημμυρίσουν πολλά υπόγεια και ισόγεια καταστημάτων και κατοικιών, ενώ υπήρξαν και πολλές πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ και της τεχνικής υπηρεσίας δούλευαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν την πόλη της Δράμας.

Ο δήμαρχος της Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» έκανε λόγο για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα. «Άνοιξαν οι ουρανοί και απορούσαμε και οι ίδιοι, αν αυτό που βλέπαμε ήταν αλήθεια ή δεν ήταν χιόνι. Τόσο χαλάζι, τόσα χρόνια δεν έχουμε ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμσάκος και πρόσθεσε: «Μετά τη μιάμιση τα ξημερώματα "χτύπησε" το φαινόμενο αλλά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε. Πάρα πολύ χαλάζι μαζί με πολλή βροχή. Μέσα σε μία ώρα γέμισαν όλοι οι δρόμοι και συγχρόνως και το χαλάζι, σε αυτό το διάστημα, κατέστρεψε τα πάντα».

Σύμφωνα με τον κ. Μαμσάκο, από νωρίς το πρωί, το Υπουργείο Εσωτερικών και ο υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος είναι σε επικοινωνία με τη διοίκηση του Δήμου Δράμας. «Πήρε τηλέφωνο ο υφυπουργός και δήλωσε ότι θα βοηθήσει και θα στηρίξει τους επιχειρηματίες και τους αγροτες που επλήγησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμσάκος, επισημαίνοντας ότι ήδη βρίσκεται σε επαφή με όλους τους προέδρους των κοινοτήτων και αγροτικών συνεταιρισμών προκειμένου να γίνει καταγραφή των ζημιών.

Ο κ. Μαμσάκος διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον καθαρισμό φρεατίων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους φαινόμενα, επισημαίνοντας στο πλαίσιο αυτό πως μετά μία ώρα που σταμάτησε η βροχή, οι δρόμοι καθάρισαν. «Προσπαθούμε, με τις υπηρεσίες μας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προσέχουμε τα φρεάτια και να οχυρώνουμε την πόλη από πλημμυρικά φαινόμενα», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας Γιάννης Καψιμάλης, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ σημείωσε: «Από πολύ νωρίς το πρωί, κλιμάκια του δήμου ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών. Ήταν τόσο μεγάλη η ένταση της βροχής που σε ορισμένους δρόμους έχουμε αποξήλωση της ασφάλτου, όπως επίσης παρτεριών και φρεατίων ενώ υπήρξαν μικρής έκτασης ζημιές σε αυτοκίνητα, τέντες και πινακίδες καταστημάτων. Το οδικό δίκτυο σε όλο το δήμο είναι ανοιχτό και προσβάσιμο, ενώ πρωταρχικό μέλημά μας είναι να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών».

Εικόνες και βίντεο από το λογαριασμό του Γιάννη Καψιμάλη στο Facebook