Θεσσαλονίκη

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του ταξιτζή

Την Παρασκευή απολογούνται μάνα και κόρη. Το ξέσπασμα των συγγενών του θύματος...

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Έχασαν τον αδελφό τους, χάθηκε και η γη κάτω από τα πόδια τους, με τα όσα άκουσαν να ισχυρίζονται μάνα και κόρη που κατηγορούνται για τη δολοφονία του ταξιτζή. Ο αδελφός του άτυχου άνδρα ξεσπά και υποστηρίζει πως οι δύο γυναίκες στην προσπάθειά τους να ελαφρύνουν τη θέση τους, ρίχνουν λάσπη στη μνήμη του αδελφού του.

«Αγαπούσε τα παιδιά του, την γυναίκα του, έκανε τα πάντα να μην τους λείπει τίποτα αυτά όλα είναι ψέματα που λένε....» τονίζει, στον ΑΝΤ1, ο αδελφός του 49χρονου

Τα ζευγάρι φαίνεται πως είχε προβλήματα. Η 45χρονη είχε εγκαταλείψει το θύμα και για ένα διάστημα βρισκόταν σε διάσταση. Επέστρεψε όμως και ο 49χρονος τη δέχτηκε. Κανείς δεν φανταζόταν την τραγική κατάληξη.

Η οικογένεια του θύματος ετοιμάζομαι να κινηθεί και δικαστικά για τους ισχυρισμούς των δύο γυναικών.

Η 18χρονη κόρη του θύματος, φέρεται να του κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι την ώρα που ο άτυχος άνδρας κοιμόταν. Η νεαρή γυναίκα υποστήριξε στους αστυνομικούς πως από τα 14 της χρόνια ο πατέρας της ασελγούσε σε βάρος της.

Οι δύο γυναίκες αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή σε ανακριτή. Οι εισαγγελικές αρχές του έχουν ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.