Θεσσαλονίκη

Ανατίναξη ΑΤΜ

Από την ισχυρή έκρηξη σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη της επιχείρησης που ήταν τοποθετημένο το ΑΤΜ.

Φωτογραφία αρχείου

Άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) που βρίσκεται στην πρόσοψη επιχείρησης στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, προκλήθηκαν φθορές τόσο στο ΑΤΜ όσο και στην πρόσοψη της επιχείρησης, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για την υπόθεση.