Αχαΐα

Στη ΜΕΘ παιδί που έπεσε από καρότσα αγροτικού

Σοβαρά τραυματίστηκε το παιδί, μόλις 5,5 ετών, που έπεσε από την καρότσα του οχήματος.

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, νοσηλεύεται ένα παιδί 5,5 ετών το οποίο τραυματίστηκε όταν έπεσε από την καρότσα αγροτικού οχήματος στο χωριό Πόρτες Αχαϊας.

Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης βαριά τραυματισμένο, με ιδιωτικό όχημα, στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον γιατρό του Βασίλη Αλεξόπουλο, το ανήλικό έφερε πολλαπλές κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ φαίνεται πως μετά την πτώση του από την καρότσα, «πιέστηκε» από τη ρόδα του οχήματος.

Το παιδί διασωληθώθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του.

Το παιδί σύμφωνα με γιατρούς, φέρει επίσης κακώσεις στην κοιλιά του, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.