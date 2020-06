Μεσσηνία

Εντοπίστηκε “ορφανή” χασισοφυτεία με εκατοντάδες δενδρύλλια (εικόνες)

Με ελικόπτερο εντοπίστηκε η φυτεία σε αγροτοδασική περιοχή. Εικόνες από το σημείο.

Φυτεία, με περίπου 120 δενδρύλλια κάνναβης, εντόπισαν σε αγροτοδασική περιοχή του δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φυτεία εντοπίστηκε έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών, αλλά και με την βοήθεια που παρείχε το πλήρωμα ελικοπτέρου της ΕΛ.ΑΣ, που πέταξε πάνω από την συγκεκριμένη περιοχή.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι καλλιεργητές της φυτείας.