Σέρρες

Έβγαλε όπλο σε φαρμακείο

Μασκοφόρος εισέβαλε σε φαρμακείο και την απειλή όπλου ζήταγε ναρκωτικά χάπια.

Απόπειρα ένοπλης ληστείας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε φαρμακείο στις Σέρρες.

Ειδικότερα, ένας άντρας με καλυμμένο το πρόσωπό του και με την απειλή όπλου μπήκε σε φαρμακείο της περιοχής, και ζήτησε από την υπάλληλο, σύμφωνα με πληροφορίες ναρκωτικά χάπια.

Την ίδια ώρα, ένας πελάτης εισήλθε στο φαρμακείο με αποτέλεσμα ο δράστης να φύγει πεζός και χωρίς να πάρει τίποτα.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του φαρμακείου, λίγο μετά συνελήφθη από τους αστυνομικούς

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών τονίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις προέχει η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων του

