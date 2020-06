Ηράκλειο

Τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας

Το πρωί πετούσε με το F-16 πάνω από το σπίτι του και το βράδυ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ο 33χρονος που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, το βράδυ της Πέμπτης.

Πρόκειται για τον άτυχο υποσμηναγό και μέλος της ομάδας ΖΕΥΣ, Μανώλη Γαρεφαλάκη ο θάνατος του οποίου έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του αλλά και την Πολεμική Αεροπορία στην οποία υπηρετούσε από το 2012.

Η είδηση του θανάτου του μάλιστα έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία και στον τόπο καταγωγής του το Καστέλι, με την θλίψη για τον χαμό του να είναι μεγάλη.

Τραγική μάλιστα ειρωνεία είναι πως αυτές τις μέρες ο αδικοχαμένος υποσμηναγός, στο πλαίσιο άσκησης, είχε πετάξει με F16 στο Καστέλι, πάνω από το σπίτι του.

Ποιος ήταν ο αδικοχαμένος πιλότος

Ο άτυχος υποσμηναγός Μανώλης Γαρεφαλακης είχε γεννηθεί το 1987 στο Ηράκλειο και καταγόταν από το Καστέλι.

Το 2006 είχε εισαχθεί στη Σχολή Ικάρων και είχε αποφοιτήσει τον Ιούλιο του 2010.

Το 2012, είχε τοποθετηθεί στην 116 ΠΜ/336 Μοίρα σε αεροσκάφη Α-7Ε Corsair ΙΙ, και στη συνέχεια το 2014 στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+.

Από το 2015 υπηρετούσε στην 343 Μοίρα. Είχε στο ενεργητικό του περισσότερες από 700 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 500 ήταν σε αεροσκάφη F-16.

Ο αδικοχαμένος πιλότος υπήρξε Αφηγητής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Πηγή: zarpanews.gr