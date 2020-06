Αρτα

Βρέθηκε …δάσος από χασισόδεντρα

Μεγάλη φυτεία με χιλιάδες δέντρα εντόπισαν και ξερίζωσαν οι Αρχές.

(φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλη φυτεία ινδικής κάνναβης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Άρτας, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Φιλιππιάδας. Οι αστυνομικοί ξερίζωσαν 1.930 δενδρύλια, ενώ από το πρωί πραγματοποιείται έρευνα στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φυτεία ήταν οργανωμένη, σε μία πλάγια κοντά στη γέφυρα Καλογήρου.

Για θέμα αναμένεται ανακοίνωση από την αστυνομία.