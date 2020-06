Σέρρες

Μωρό βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία με θύμα ένα μωρό παιδί. Μυστήριο με το θάνατό του.

Νεκρό εντοπίστηκε ένα αγοράκι ενός έτους το πρωί της Παρασκευής, στην Ηράκλεια Σερρών.

Συγγενικό του πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή του στις 0:30 τα μεσάνυχτα και αμέσως σήμανε συναγερμός στο Αστυνομικό Τμήμα.

Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες και στις 9 το πρωί της Παρασκευής το μωρό βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αρδευτκό κανάλι, κοντά στο σπίτι του.

Τα βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επιμέλεια του βρέφους είχε συγγενικό του πρόσωπο μιας και οι γονείς του είναι φυλακισμένοι.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών.

Πηγή: thestival.gr