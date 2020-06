Αχαΐα

Φωτιά στο Μαζαράκι

Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή. Ρίψεις νερού και απο αέρος.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε χορτολιβαδικη έκταση στην περιοχή Μαζαρακι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Επί τόπου έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Ρίψεις νερού απο αέρος κάνουν και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.