Ηράκλειο

Μυστήριο με την εξαφάνιση οικοδόμου στην Κρήτη

Στις έρευνες συμμετέχουν το λιμενικό σώμα και εθελοντές που χτενίζουν την περιοχή. Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Μία νέα εξαφάνιση καταγράφηκε στην Κρήτη, με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, πρόκειται για έναν 43χρονο οικοδόμο που ζει σε γειτονιά του Ηρακλείου και το πρωί της Τετάρτης έφυγε με το αυτοκίνητο του από το σπίτι του με σκοπό να πάει σε περιοχή του Ρεθύμνου για να δουλέψει.

Ωστόσο, μέχρι και το πρωί της Πέμπτης δεν είχε δώσει σημεία ζωής με την σύζυγό του να πηγαίνει στο Αστυνομικό Μέγαρο και να δηλώνει την εξαφάνισή του. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες συμμετέχουν το λιμενικό σώμα και εθελοντές που χτενίζουν όλη την περιοχή ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει φύγει από το νησί.