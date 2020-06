Ηράκλειο

Προσαγωγή υπόπτου για το δυστύχημα με τον πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο που "έκοψε" το νήμα της ζωής του πιλότου της Ομάδας "ΖΕΥΣ". Στο μικροσκόπιο υλικό από τις κάμερες.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κρήτη για τον 33χρονο υποσμηναγό Μανώλη Γαρεφαλάκη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.

Οι αστυνομικοί σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων που πιθανότατα εμπλέκεται στο δυστύχημα με τον πιλότο της Ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο προσαχθείς φέρεται ότι οδηγούσε επίσης μοτοσικλέτα, για την οποία υπήρξε πληροφορία ότι εμπλέκεται στο περιστατικό. Εξετάζεται δε το ενδεχόμενο η δεύτερη μοτοσικλέτα να μην είχε φώτα, ενώ η προσαγωγή του έγινε αμέσως μετά το περιστατικό, καθώς ο προσαχθείς παρέμενε στο μέρος του δυστυχήματος, σε κατάσταση σοκ. Παρόντες ήταν κι άλλα δύο άτομα που είδαν τι συμβαίνει.

Οι Αρχές αμέσως μετά το τροχαίο προχώρησαν στην απόκτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Αύριο η κηδεία του Μανώλη

Η κηδεία του 33χρονου πιλότου της ομάδας «ΖΕΥΣ» θα γίνει το Σάββατο στις 16.00 το απόγευμα στη γενέτειρά του στο Καστέλι.

Μάλιστα, η Ενορία του Αγίου Αντωνίου με ανάρτησή της έκανε λόγο για βαρύ και ανείπωτο θρήνο ενώ όπως αναφέρει η σημαία του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του άτυχου νέου, ως ελάχιστο φόρο τιμής.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας που αναφέρει ότι «την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:30, ο Σμηναγός (Ι) Ε. Γ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Ποιος ήταν ο αδικοχαμένος πιλότος

Ο άτυχος υποσμηναγός Μανώλης Γαρεφαλακης είχε γεννηθεί το 1987 στο Ηράκλειο και καταγόταν από το Καστέλι.

Το 2006 είχε εισαχθεί στη Σχολή Ικάρων και είχε αποφοιτήσει τον Ιούλιο του 2010.

Το 2012, είχε τοποθετηθεί στην 116 ΠΜ/336 Μοίρα σε αεροσκάφη Α-7Ε Corsair ΙΙ, και στη συνέχεια το 2014 στην 115ΠΜ/ΣΜΕΤ σε αεροσκάφη F-16 Block52+.

Από το 2015 υπηρετούσε στην 343 Μοίρα. Είχε στο ενεργητικό του περισσότερες από 700 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 500 ήταν σε αεροσκάφη F-16.

Ο αδικοχαμένος πιλότος υπήρξε Αφηγητής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Συλλυπητήρια από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδος

«Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας , εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους και τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μανώλη Γαρεφαλάκη , Υποσμηναγού και μέλους της ομάδας ΖΕΥΣ, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στα Χανιά. Ο θάνατος του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στον τόπο καταγωγής του το Καστέλι.

Είναι πραγματικά λυπηρό ένας νέος άνθρωπος, ένας νικητής των αιθέρων, να φύγει τόσο άδικα. Καλό σου ταξίδι Μανώλη».

