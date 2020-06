Χαλκιδική

Χανιά: Την ενοχή του καθηγητή για ασέλγεια σε μαθήτριες πρότεινε ο εισαγγελέας

Αθώος δηλώνει ο 58χρονος ιδιοκτήτης φροντιστηρίου που κατηγορείται για ασέλγεια ανηλίκων.

Στην τελική ευθεία μπαίνει στις 9 το πρωί του Σαββάτου η δίκη του 58χρονου καθηγητή και ιδιοκτήτη φροντιστηρίου στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση σε ασέλγεια τεσσάρων ανηλίκων κοριτσιών κάτω των 18 ετών και μια αποπλάνηση ανήλικης, καθώς και για ασέλγεια σε τρία ανήλικα κορίτσια.

Η εκδίκαση της υπόθεσης που ξεκίνησε την Τρίτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου και γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, συνεχίστηκε σήμερα με την απολογία του κατηγορούμενου ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες – αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται και ισχυρίστηκε πως οι κοπέλες ήταν ενήλικες και ό,τι έγινε έγινε με την συναίνεσή τους.

Ακολούθησε η αγόρευση του Εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζήτησε την ενοχή το 58χρονου σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το πρωί του Σαββάτου αγορεύουν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και στην συνέχεια αναμένεται η ολοκλήρωση της δίκης με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Πηγή: flashnews