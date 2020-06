Ηράκλειο

“Λαβράκια” μετά από έρευνες της ΕΛΑΣ σε σπίτια

Τι έκρυβαν στα σπίτια τους δύο άνδρες και τους πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής, σε περιοχές του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη τους έγινε στη διάρκεια έρευνας στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, 2 κυνηγετικά όπλα, 8 γεμιστήρες, 3 πιστόλια κρότου, ένα αεροβόλο πιστόλι, 196 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 158 κάλυκες, 2 ξιφολόγχες και δυο μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.