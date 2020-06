Χανιά

Θρήνος στην Κρήτη: Όταν ο αδικοχαμένος πιλότος μιλούσε για το όνειρό του (βίντεο)

Πολλά όνειρα είχε ο πιλότος της Ομάδας "ΖΕΥΣ", τα οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει μιας και η μοίρα είχε άλλα σχέδια για εκείνον…

Στο πένθος έχουν βυθιστεί η Κρήτη και η Πολεμική Αεροπορία μετά τον αδόκητο χαμό του 33χρονου πιλότου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.

Ο πιλότος της Ομάδας «ΖΕΥΣ| είχε μιλήσει στην τηλεόραση CRETA και στην εκπομπή "Live με την Αντιγόνη", πριν από τέσσερα χρόνια με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Μηνά. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται να πετάει πάνω από το ουρανό του Ηρακλείου μαχητικό αεροσκάφος F16 ανήμερα της εορτής του πολιούχου της πόλης.

Ο άτυχος 33χρονος είχε αναφερθεί στην καταγωγή του από το Καστέλι και τόνισε πως αυτή τον επηρέασε στο να πραγματοποιήσει το όνειρό του, που δεν ήταν άλλο από το να γίνει πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ένα όνειρο, που όπως έλεγε τότε ο ίδιος, τον έκανε να αισθάνεται τυχερός που το πραγματοποίησε. «Μας δίνει δύναμη η επαφή μας με τον κόσμο» είχε πει χαρακτηριστικά τότε ο Μανώλης Γαρεφαλάκης, αναφερόμενος στην αγάπη και τον ενθουσιασμό που είχαν δείξει μικροί και μεγάλοι στην παρουσία του F16 πάνω από τον Καράβολα.

Δείτε το βίντεο: