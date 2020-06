Θεσσαλονίκη

Νεκρό παιδί που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό θάνατο βρήκε ένα αγοράκι. Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα.

(φωτογραφία αρχείου)

Τραγωδία στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης.

Ένα 4χρονο αγοράκι έχασε την ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο παιδάκι επέβαινε στο τρακτέρ, αλλά έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και καταπατήθηκε από το τρακτέρ.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν πλέον αργά.

Πηγή: grtimes.gr