Χανιά

Στο “πόδι” γειτονιά από φωτιά σε σπίτι

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στα Χανιά.

Η έντονη οσμή και κάποιοι καπνοί που έβγαιναν από το κτήριο στην οδό Γερασίμου Παρδάλη στην συνοικία της Νέας Χώρας στα Χανιά ανησύχησε τους περίοικους οι οποίοι περίπου στις 2 τη νύχτα, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα οι οποίοι άμεσα προχώρησαν στην κατάσβεση της μικρής εστίας χωρίς να προκληθούν περαιτέρω προβλήματα.

Την αιτία της φωτιά ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: flashnews.gr