Συγκινητικό βίντεο: Ο σκύλος που σώθηκε από την φωτιά στο Μαρτίνο

Τεράστιες ζημιές και καμένα ζώα άφησε πίσω της η φωτιά στο Μαρτίνο που πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω του δυνατού αέρα.

Τρία ποιμνιοστάσια, που βρίσκονταν κοντά στο παλιό εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, ενώ οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σώσουν τα περισσότερα από τα ζώα τους. Όμως όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί κάποια πρόβατα χάθηκαν. Επίσης σε μια από τις στάνες κάηκε και ένας σκύλος, ενώ ο άλλος σκυλάκος σώθηκε με μερικά εγκαύματα στα πόδια.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport κάτοικος της περιοχής τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει σε κτηνίατρο για να τον φροντίσουν.

Εκτός από τα ζώα κάηκαν επίσης αποθήκες με τριφύλλι και άλλες προμήθειες, εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα και μηχανήματα.

Μάχη με τις φλόγες

“Η μάχη με τις φλόγες ήταν πολύ δύσκολη αφού η πυρκαγιά είχε σύμμαχο τον δυνατό αέρα. Επίσης το γεγονός ότι τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούσαν να πετάξουν χαμηλά σε μια περιοχή η οποία είχε δίκτυα της Δ.Ε.Η. μεγάλωσε το βαθμό δυσκολίας. Ωστόσο, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, μπορέσαμε να την συγκρατήσουμε να μην επεκταθεί, και το κυριότερο να μην απειλήσει τα χωριά της περιοχής….”, δήλωσε στο LamiaReport ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Θανάσης Καρακάντζας.

Πηγή: lamiareport