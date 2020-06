Ζάκυνθος

Φωτιά στη Ζάκυνθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιας...

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, στο χωριό του Αργασίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου και αναλυτικότερα 6 οχήματα με 14 άντρες, 2 ιδιωτικές υδροφόρες ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου πετζετέλ, τα οποία έκαναν ρίψεις με αφρό και νερό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πυρκαγιά έκαψε σχεδόν τρία (3) στρέμματα δασικής έκτασης ενώ έφτασε σχεδόν στην αυλή σπιτιού που βρίσκεται πάνω από την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνος, το οποίο γλύτωσε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η τροχαία Ζακύνθου για περίπου δύο ώρες είχε αποκλείσει το δρόμο, καθώς η φωτιά έκαιγε ακριβώς δίπλα στο δρόμο προς το χωριό του Αργασίου.