Θεσσαλονίκη

Έκκληση του Λιμενικού για πτώμα αγνώστων στοιχείων

Μυστήριο με πτώμα άνδρα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Νεκρός εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα άντρας αγνώστων στοιχείων στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Αγίας Τριάδας του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ο άντρας ήταν ηλικίας περίπου 60 ετών, αναστήματος 1,85, άρτιας σωματικής διάπλασης, αδύνατος, με οβάλ πρόσωπο και καστανά μαλλιά με γκρίζους κροτάφους. Φορούσε κοντό μπλουζάκι τύπου πόλο μάρκας «KAPPA», βερμούδα καρό χρώματος πράσινου-μπλε και μαύρη δερμάτινη ζώνη. Επίσης, ανευρέθηκαν παντόφλες μαύρου χρώματος. Το πτώμα του φυλάσσεται στο νεκροθάλαμο «ΑΧΕΠΑ».

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης καλεί όσοι γνωρίζουν κάτι για το άτομο αυτό, ή έχουν κάποιες πληροφορίες γι’ αυτό, ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο τηλέφωνο: 2313-325800 ή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2313-325870-2 (Γρ. Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης).