Σέρρες

Προφυλακίσεις για το νεκρό μωρό στις Σέρρες

Το άτυχο μωρό βρέθηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι...

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο παππούς και ο θείος του μωρού 12 μηνών, που βρέθηκε νεκρό ξημερώματα Παρασκευής σε αρδευτικό κανάλι σε περιοχή της Ηράκλειας Σερρών.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ θα παραμείνουν στη φυλακή μέχρι την Τρίτη, όταν και θα απολογηθούν ξανά.

Οι δυο άντρες συνελήφθησαν, λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό, μαζί με την ανήλικη αδερφή του μωρού, η οποία αφέθηκε ελεύθερη.

Σε ότι αφορά τους γονείς του άτυχου μωρού, πρόκειται για Ρομά που είναι έγκλειστοι σε φυλακές, ενώ την επιμέλεια του βρέφους και της αδερφής του είχαν, κατά πληροφορίες,θείοι της οικογένειας.

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία, όπου αναμένεται να ρίξει περαιτέρω φως στις συνθήκες θανάτου του μικρού παιδιού.