Κλείνουν τα δικαστήρια στην Ξάνθη λόγω κορονοϊού

Προσωρινή αναστολή των δικών στην Ξάνθη με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης.

Με κοινή απόφαση οι υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας και Δικαιοσύνης, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19, αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της περιφερειακής ενότητας της Ξάνθης, από 22.6.2020 έως και 15.7.2020. Η εκ νέου προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων στην περιοχή της Ξάνθης κρίθηκε αναγκαία μετά την εμφάνιση των νέων κρουσμάτων COVID-19.

Αναλυτικότερα, η κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει:

«'Αρθρο Πρώτο

1. Την εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 19.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Εξαιρούνται από την αναστολή της παρ. 1:

α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

β) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις γ' και ε'.

γ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

δ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.

ε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

στ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

4. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε' της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στο Στρατοδικείο Ξάνθης.

'Αρθρο Δεύτερο

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 22α.6.2020 έως την έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και τις 15.7.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2020».