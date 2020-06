Ηράκλειο

Μεγάλη φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάηκαν αυτοκίνητα, καταστράφηκαν καλώδια της ΔΕΗ, σημειώθηκαν εκρήξεις και διακοπές ρεύματος.

Θλιβερή είναι η εικόνα στην περιοχή του Γιόφυρου, στο Ηράκλειο Κρήτης, στο σημείο όπου τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε οικοπεδικό χώρο, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε παρακείμενη μάντρα με αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον 7 αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ακόμα 4 υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Μεγάλες επίσης είναι και οι υλικές ζημιές στον χώρο.

Στην περιοχή επικράτησε πανικός καθώς από τις φλόγες καταστράφηκαν καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκρήξεις και διακοπές ρεύματος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν στο σημείο 30 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 3 τα ξημερώματα, ωστόσο στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ το ανακριτικό της Υπηρεσίες διερευνά τα αίτια της εκδήλωσής της.

Πηγή: Creta Live