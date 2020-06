Θεσσαλονίκη

Αναγνωρίστηκε η σορός του κωπηλάτη που βρέθηκε στον Θερμαϊκό

Σε ποιον ανήκει το πτώμα που είχε βρεθεί στη θάλασσα της Αγίας Τριάδας. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Σε 55χρονο Σέρβο υπήκοο ανήκει η σορός που ανασύρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας στην Αγία Τριάδα του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο, οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα άρχισαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν μια γυναίκα κάλεσε τη λιμενική αρχή Μηχανιώνας και ενημέρωσε ότι χειριστής κωπηλατικής σανίδας βρίσκεται σε κίνδυνο.