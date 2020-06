Θεσσαλονίκη

Τραγωδία με νεαρό κολυμβητή

Τραγικό τέλος είχε 26χρονος, που έχασε τη ζωή του στη θάλασσα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα χθες το απόγευμα 26χρονος Έλληνας, σε περιοχή της Επανομής.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διενεργείται προανάκριση από την οικεία Λιμενική Αρχή, ενώ έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας– νεκροτομής.