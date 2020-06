Θεσσαλονίκη

Έκλεβαν ρεύμα αξίας χιλιάδων ευρώ

Εξιχνιάστηκαν ρευματοκλοπές αξίας 26000 ευρώ.

Δικογραφίες σε βάρος πέντε συνολικά ατόμων, τα οποία προέβαιναν σε ρευματοκλοπές σε διάφορες περιοχές, σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα Θεσσαλονίκης, έπειτα από σχετικές καταγγελίες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, υπολογίζεται ότι η ζημία που επήλθε στην εταιρεία υπερβαίνει συνολικά τις 26.000 ευρώ.