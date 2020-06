Κορινθία

Φωτιά στο Βασιλικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Πάνω από επτά στρέμματα ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση έχει κάψει η φωτιά, η οποία - σύμφωνα με το korinthostv.gr - έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών στο Βασιλικό, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο της φωτιάς παρουσιάζει καλή εικόνα και έχει περιοριστεί, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα.