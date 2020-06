Χανιά

Κρήτη: Σύλληψη οδηγού για το τροχαίο με θύμα τον πιλότο της Π.Α.

Τι έδειξαν οι κάμερες που βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος...

Έναν 31χρονο συνέλαβε η αστυνομία στα Χανιά, ο οποίος φέρεται να έχει κάποια εμπλοκή στο θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα τον 33χρονο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, Μ. Γαρεφαλάκη.

Αρχικά ο 31χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ωστόσο η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς οι Αρχές ήδη ερευνούν βίντεο και κάμερες που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο 31χρονος φέρεται να έστριψε σε στροφή χωρίς φλας, γεγονός το οποίο οδήγησε τον άτυχο υποσμηναγό να κάνει ελιγμό, να χάσει τον έλεγχο της μηχανής του και να χτυπήσει σε τοιχίο.

Ο οδηγός με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος καθώς εξετάζεται ο βαθμός εμπλοκής του στο τραγικό συμβάν, με την Τροχαία Χανίων να εξετάζει προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα ως προς τις συνθήκες του τροχαίου.