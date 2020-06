Δωδεκανήσα

Διαρρήκτης μετάνιωσε και κάλεσε την αστυνομία να τον συλλάβει

Ο ιδιοκτήτης δεν του έκανε μήνυση αλλά του έδωσε και 20 ευρώ για να φάει... Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την απόφασή του να μην τον μηνύσει...

Μια ασυνήθιστη υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο διαδραματίστηκε στη Ρόδο.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ», ένας διαρρήκτης κατάφερε να μπει σε κατάστημα - εστιατόριο στο κέντρο της Ρόδου, αλλά όταν είδε ότι ο χώρος ήταν «ζωσμένος» με κάμερες και άρα η σύλληψή του θα ήταν υπόθεση λίγων ωρών, πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την αστυνομία και τους κάλεσε να πάνε επιτόπου προκειμένου να τον συλλάβουν!

«Είμαι διαρρήκτης. Μπήκα να κλέψω, αλλά μετάνιωσα που το έκανα. Περιμένω εδώ να με συλλάβετε» είπε στους αστυνομικούς οι οποίοι τον άκουγαν έκπληκτοι. Σε λίγα λεπτά στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου. Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον διαρρήκτη και ταυτόχρονα ειδοποίησαν και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος όμως τον λυπήθηκε και εκτός του ότι δεν του έκανε μήνυση, του έδωσε και 20 ευρώ για να αγοράσει φαγητό!

Ο ίδιος μίλησε το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και εξήγησε γιατί τον συγχώρεσε: