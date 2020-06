Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με σορό άνδρα σε θαλάσσια περιοχή

Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου και στο πλαίσιο αυτό θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Άνδρας, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας, ανασύρθηκε νεκρός, το μεσημέρι της Κυριακής, από τη θαλάσσια περιοχή της Περαίας Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας, περίπου 50 με 60 ετών, ανασύρθηκε από ναυαγοσώστρια και αφού παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, πρόκειται για εύσωμο άνδρα, ύψους περίπου 1,80μ, με καστανά μαλλιά, ο ο ποίος φορούσε γκρι βερμούδα και έφερε κομποσκοίνι στον δεξιό καρπό και μπλε βραχιόλι στον αριστερό.

