Κορονοϊός: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Θεσπρωτία – Κλειστά σχολεία

Κλειστά νηπιαγωγεία και δημοτικά στην Παραμυθιά μετά τα επτά κρούσματα. Η ταυτότητα των ασθενών. Ανησυχία για την διασπορά της νόσου.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μεταβίνει σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, μετά τον εντοπισμό επτά κρουσμάτων κορωνοϊού στην Παραμυθιά.

Με οδηγίες του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη και σε συντονισμό της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η ιχνηλάτηση των επαφών θα συνεχιστεί εξονυχιστικά σήμερα, ως και τις επόμενες ημέρες από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Υγείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Από τον έλεγχο δειγμάτων που έγινε από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαπιστώθηκαν θετικά κρούσματα σε δύο αδελφές 52 και 59 χρόνων από την Παραμυθιά και άλλα πέντε θετικά κρούσματα ατόμων που ανήκουν στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο γυναικών.

Το Νοσοκομείο Φιλιατών και το Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για τη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων προληπτικών μέτρων.

Μετά από συνεννόηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Σουλίου, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Παραμυθιά.

Κορονοϊός: 10 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ

Δέκα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα ανακοίνωσε την Κυριακή ο ΕΟΔΥ. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.266, εκ των οποίων το 55.0% άνδρες αφορά άνδρες.

720 (22.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.826 (55.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση εννιά συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 75 ετών. 2 (22.2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 100.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 117 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 190 θανάτους συνολικά στη χώρα. 60 (31.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 100.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.