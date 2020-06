Ξάνθη

Συναγερμός στην Ξάνθη: Μαθήτρια θετική στον κορονοϊό

Αναστάτωση σε Δημοτικό Σχολείο για μαθήτρια θετική στον ιό.

Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα στο 7ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης όταν ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι πως μια μαθήτρια η οποία πραγματοποίησε προεγχειρητικό έλεγχο σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε θετική στον νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, το σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό, ενώ η τάξη της μαθήτριας κλείνει προληπτικά. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι γονείς των παιδιών της τάξης που κλείνει για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.

Πηγή: fonitisxanthis.gr