Θεσπρωτία

Νεκρό βρέφος από ανακοπή καρδιάς!

Θρήνος για το άτυχο βρέφος που έχασε τη ζωή του μόλις 32 ημέρες μετά τη γέννησή του!

Θρήνος στη Βόνιτσα για ένα βρέφος μόλις 32 ημερών, το οποίο υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Οι γονείς τους ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και μέσα σε λίγη ώρα ασθενοφόρο το μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί κατάφεραν να κάνουν ανάταξη στο παιδί και να το σταθεροποιήσουν.

Αφού διασωληνώθηκε με την συνοδεία αναισθησιολόγου, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου έξι γιατροί έδωσαν μάχη να το σώσουν μετά από δύο ανακοπές.

Δυστυχώς, όμως, η μικρούλα δεν τα κατάφερε καθώς τα ξημερώματα υπέστη δυο ακόμα ανακοπές. Στην πρώτη έγινε επιτυχώς ανάταξη, ενώ στην δεύτερη δυστυχώς έχασε τη μάχη.

Πηγή: patrastimes.gr