Φωτιά στα Χανιά

Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ λόγω των πυκνών καπνών.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε οικοπεδική έκταση στη θέση «Πλατάνι» του Δήμου Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής και ένα πυροσβεστικό όχημα του Ναυστάθμου Κρήτης, που κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά πριν αυτή πάρει διαστάσεις.

Επί ποδός και άνδρες της Τροχαίας Χανίων για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία καθώς από τους πυκνούς καπνούς περιορίστηκε η ορατότητα των οδηγών που κινούντο επί της εθνικής οδού Χανίων- Ρεθύμνου.

Για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση.

Φωτογραφίες - βίντεο: flashnews.gr