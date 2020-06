Σέρρες

Σέρρες: Δεν απαγγέλθηκε κατηγορία στην ανήλικη για τον θάνατο του βρέφους

Τι αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής, μετά την απολογία του παππού και του θείου του λίγων μηνών μωρού. Έγκλειστοι στις φυλακές οι γονείς του.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους σε ανακριτή, ο παππούς και ο θείος του βρέφους που έχασε τη ζωή του την περασμένη Παρασκευή, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, κοντά στο σπίτι όπου διέμενε στην Ηράκλεια Σερρών.

Σε βάρος τους είχε σχηματισθεί δικογραφία από την αστυνομία για έκθεση ανηλίκου. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της αυτοπρόσωπης εμφάνισής τους μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Για την ίδια υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία και εναντίον ανήλικης, αλλά ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί εις βάρος της κατηγορία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο θάνατος του άτυχου βρέφους αποδίδεται σε πνιγμό. Να σημειωθεί ότι οι γονείς του βρίσκονται έγκλειστοι σε φυλακές.

Το άτυχο βρέφος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι επειδεί οι γονείς του είναι έγκλειστοι σε φυλακές το παιδί φέρεται να έμενε με την αδερφή του, η οποία, σύμφωνα με τους κατοίκους του συνοικισμού, είναι ανήλικη ή και με συγγενείς.