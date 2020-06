Πρέβεζα

“Μπλόκο” της Αστυνομίας σε 100 κιλά χασίς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε στα χέρια των αστυνομικών ο διακινητής με το κλεμμένο αυτοκίνητο…

Σχεδόν 100 κιλά χασίς εντοπίστηκαν στον Λούρο Πρέβεζας, σε έρευνα αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τοπικού Τμήματος Ασφάλειας σε κλεμμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, ο οποίος και συνελήφθη.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Κυριακής, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο το εν λόγω όχημα. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του, βρέθηκαν 90 δέματα με ακατέργαστο χασίς, συνολικού βάρους 97 κιλών και 582 γραμμαρίων και 17 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς («σοκολάτα»), συνολικού βάρους 7 κιλών και 161 γραμμαρίων, ποσότητες που ήταν έτοιμες για πώληση.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι για το παραπάνω αυτοκίνητο είχε δηλωθεί κλοπή την 09/06/2020 στο Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, ενώ έφερε πινακίδες κυκλοφορίας άλλου οχήματος.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο, οι πινακίδες κυκλοφορίες που έφερε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντος , κατασχέθηκαν.

Με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του, για διακίνηση ναρκωτικών και κλοπή, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.