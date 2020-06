Θεσσαλονίκη

Αναγνωρίστηκε η σορός του άντρα στην Περαία

Είχε εντοπιστεί από ναυαγοσώστρια σε θαλάσσια περιοχή...

Αναγνωρίστηκε από οικείους του η σορός του άντρα που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στη θαλάσσια περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για 52χρονο ελληνικής καταγωγής.

Η σορός του άτυχου άντρα είχε ανασυρθεί από ναυαγοσώστρια και είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “ Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο, όπου και είχε διαπιστωθεί ο θάνατός του.