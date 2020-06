Ηράκλειο

Προσάραξη πλοίου στους Καλούς Λιμένες

Λίπασμα μετέφερε το πλοίο που προσάραξε στους Καλούς Λιμένες.

Στον όρμο Καλών Λιμένων αγκυροβόλησε με ασφάλεια το φορτηγό πλοίο ''STAR CENTAURUS'' σημαίας Marshall Islands, που με 23 αλλοδαπούς μέλη πλήρωμα προσάραξε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή όρμου Καλών Λιμένων.

Το πλοίο που μεταφέρει 57.027 μετρικούς τόνους λίπασμα, αποκολλήθηκε με τη συνδρομή ρυμουλκού, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε εισροή υδάτων.

Περιμετρικά του πλοίου ποντίστηκε προληπτικά πλωτό φράγμα για την αποφυγή τυχόν ρύπανσης.

Από το Λιμενικό Σταθμό Καλών Λιμένων που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ''STAR CENTAURUS'' μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα.