Κέρκυρα

Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στον ΧΥΤΑ

Μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε οικιστικές ζώνες.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ νύχτα, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας. Στην περιοχή βρέθηκε άμεσα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη με πέντε οχήματα και 15 άνδρες, ενώ στο έργο των πυροσβεστών συνέδραμαν και υπάλληλοι με υδροφόρες από τον Δήμο Κέρκυρας και την Περιφέρεια Ιονίων νήσων.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να σώσουν τον δεματοποιητή των απορριμμάτων, παρόλο που μία από τις εστίες της φωτιάς ήταν σε απόσταση αναπνοής, ενώ δεν κινδύνεψαν οικιστικές ζώνες.

Στο σημείο βρίσκεται και σήμερα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, πύραρχος Νίκος Κολοβός, η «φωτιά θα συνεχίσει τη δράση της για ένα χρονικό διάστημα, όμως θα είναι πλήρως ελεγχόμενη».

Προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ εξετάζεται και πιθανός εμπρησμός, λόγω της ώρας που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Φωτογραφία: kerkyrasimera.gr