Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Πυρκαγιά σε δάσος σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Πυρκαγιά που ξέσπασε, το μεσημέρι της Τρίτης, σε δασική έκταση μεταξύ Αμφιθέας και Πούρνου στην Εύβοια σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Πρώτος στο σημείο έφτασε εθελοντής πολίτης και δημοτικός σύμβουλος που έκανε ότι μπορούσε για να περιορίσει την εξάπλωσή της. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν και οι άνδρες της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να την σβήσουν.

Δεν αποκλείεται να εκδηλώθηκε από κεραυνό που είχε πέσει σε κάποιο πεύκο.

Πηγή: tvstar