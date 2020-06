Ρεθύμνου

Στη φυλακή ο πατέρας που βίαζε την κόρη του

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την κόρη του καταδικασθέντα.

Το δρόμο προς τις φυλακές Τριπόλεως παίρνει ο 55χρονος που καταδικάστηκε για την υπόθεση βιασμού της 27χρονης κόρης του.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου σε δέκα χρόνια φυλάκισης, ενώ έγινε δεκτή η εισαγγελική πρόταση, να μην υπάρχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, που είχε δει το φως της το Δεκέμβριο του 2019, παρούσες στην αίθουσα ήταν τόσο η γυναίκα όσο και η κόρη του 55χρονου, παραδέχθηκε ότι υπήρξε επαφή με την κόρη του, από το 2017 έως το 2019, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συναίνεσή της.