Θεσσαλονίκη

Καμένη γυναίκα βρέθηκε έξω από πολυκατοικία (εικόνες)

Σοκ προκαλούν τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης –θρίλερ που εκτιλύχθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σορός γυναίκας βρέθηκε καμένη έξω από πολυκατοικία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, προηγήθηκε πτώση της φλεγόμενης γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Εγνατία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα έπεσε φλεγόμενη, κάτω από άγνωστες συνθήκες, από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε το πτώμα να καίγεται, ενώ είχε πέσει στην πρασιά.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: voria.gr