Συναγερμός για φυματίωση σε Αστυνομικό Τμήμα

Τέσσερις αστυνομικοί βγήκαν θετικοί στο αρχικό τεστ. Πώς μολύνθηκαν.

«Συναγερμός» για φυματίωση στο Αστυνομικό Τμήμα και στις Φυλακές Χαλκίδας μετά από μεταγωγή κρατουμένου που πέθανε στο νοσοκομείο. Παράλληλα τέσσερις αστυνομικοί βρέθηκαν θετικοί στο αρχικό τεστ!

Όλα ξεκίνησαν όταν μέσα στον Ιούνιο, όταν Έλληνας μεσήλικας κρατούμενος των φυλακών Χαλκίδας μεταφέρθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους για εξετάσεις στο νοσοκομείο Χαλκίδας καθώς δεν ένιωθε καλά.

Τελικά ο κρατούμενος μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου την προηγούμενη εβδομάδα -μέσα στον Ιούνιο- άφησε την τελευταία του πνοή.

Η μεταγωγή του στην Αθήνα έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας, οι οποίοι ωστόσο ενημερώθηκαν στη συνέχεια ότι ο κρατούμενος έπασχε από φυματίωση και έπρεπε οι ίδιοι να κάνουν αρχικά την εξέταση «MANTOUX» το αποτέλεσμα της οποίας σχετίζεται με την έκθεση και μόλυνση με το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. 4 αστυνομικοί του Α.Τ. Χαλκίδας που έκαναν το τεστ βγήκαν θετικοί και πλέον πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό γιατρό (πνευμονολόγο-φυματιολόγο) για περαιτέρω εξετάσεις. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι κάποιοι θα πάνε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Όπως είναι φυσικό η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη την Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας και όχι μόνο, ενώ προκύπτουν ερωτήματα για τα μέτρα προστασίας, εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και γύρω από το ιστορικό νοσηλείας – κράτησης του κρατούμενου.

Παράλληλα, δεν έγινε γνωστό, αν ζητήθηκε να γίνουν ανάλογες εξετάσεις στις Φυλακές Χαλκίδας και που αλλού μεταφέρθηκε ο κρατούμενος, όπως και το αποτέλεσμα αυτών.

