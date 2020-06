Ζάκυνθος

ΕΛΑΣ: Βρήκε μισό τόνο πυρίτιδας και χιλιάδες φυσίγγια (εικόνες)

Αστυνομική έρευνα έφερε στο "φως" βιοτεχνία παράνομης παραγωγής και εμπορίας φυσιγγίων. Δύο συλλήψεις.

Περισσότερο από μισό τόνο πυρίτιδας, 151.000 καψυλιωμένους κάλυκες κυνηγετικών φυσιγγίων και 6.000 φυσίγγια όπλων βρήκαν οι αστυνομικοί στην κατοχή δύο ανδρών, που συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Ηλεία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, για παράνομη παραγωγή και εμπορία φυσιγγίων.

Για την ίδια υπόθεση, αναζητείται για να συλληφθεί και μια αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες λειτουργούσαν βιοτεχνία με εργαστήριο παρασκευής και αναγόμωσης φυσιγγίων, τα οποία παρήγαγαν χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις και στη συνέχεια τα διακινούσαν, είτε απευθείας από το εργαστήριο, είτε μέσω καταστήματος εμπορίας κυνηγετικών όπλων και ειδών κυνηγίου που διατηρεί η αλλοδαπή γυναίκα.

Για τη σύλληψη των δραστών οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στη βιοτεχνία, όπου εντόπισαν τον έναν από τους δύο άνδρες, ο οποίος είχε κλειδωθεί στο εσωτερικό της βιοτεχνίας και δεν επέτρεπε την είσοδο στους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που ακολούθησε στον χώρο της βιοτεχνίας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 151.700 γραμμάρια πυρίτιδας καθ’ υπέρβαση της άδειας λειτουργία της βιοτεχνίας, καθώς και 5.875 φυσίγγια τα οποία δεν έφεραν στη συσκευασία τους αναγνωριστικό αριθμό παρτίδας (LOT).

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, μετέβησαν στην κατοικία του άλλου άνδρα, όπου τον συνέλαβαν. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν, βρήκαν και κατάσχεσαν 53 σφραγισμένες εργοστασιακές πλαστικές συσκευασίες με πυρίτιδα βάρους 500 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικού βάρους 26 κιλών και 500 γραμμαρίων), 27 χάρτινα βαρέλια και τρία χαρτοκιβώτια με νάιλον συσκευασίες με πυρίτιδα συνολικού βάρους 346 κιλών και 500 γραμμαρίων, 108 χαρτοκιβώτια με 151.528 καψυλιωμένους κάλυκες κυνηγετικών φυσιγγίων και μηχάνημα γόμωσης φυσιγγίων.

Κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παράβαση του νόμου για τα όπλα και απείθεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.